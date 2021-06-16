Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Котайкской области

Блок «Честь имею» в рамках предвыборной кампании продолжает митинги в регионах республики.

Как передает Арменпресс, 16 июня в Котайке побывали лидер предвыборного списка блока - лидер партии «Родина» Артур Ванецян и председатель Республиканской партии Армении, третий президент РА Серж Саргсян.

Во время встречи с жителями Раздана представители блока выслушали вопросы, волнующие жителей Котайка, предложили решения их проблем, предусмотренные в программе блока «Честь имею», а также призвали их 20 июня обязательно пойти на избирательные участки и воспользоваться своим конституционным правом, чтобы сделать свой голос решающим в построении будущего нашего государства.

16 июня блок «Честь имею» продолжил свою кампанию в столице.

Второй в списке блока - бывший мэр Еревана Тарон Маргарян вместе со своими товарищами по команде прошел по административному району Нор Норк, провел дворовые встречи с жителями.