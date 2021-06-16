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Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Котайкской области

Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Котайкской области

Блок «Честь имею» в рамках предвыборной кампании продолжает митинги в регионах республики. 

Как  передает Арменпресс, 16 июня в Котайке   побывали лидер предвыборного списка блока - лидер партии «Родина» Артур Ванецян и  председатель Республиканской партии Армении, третий президент РА Серж Саргсян. 

Во время встречи с жителями Раздана представители блока выслушали вопросы, волнующие жителей Котайка,   предложили решения их проблем,  предусмотренные в программе блока «Честь имею», а также призвали их 20 июня обязательно пойти на избирательные участки и воспользоваться  своим конституционным правом,  чтобы сделать свой голос решающим  в построении будущего нашего государства. 

16 июня блок «Честь имею» продолжил свою кампанию в столице. 

Второй в списке блока - бывший мэр Еревана Тарон Маргарян вместе  со своими товарищами по команде прошел по административному району Нор Норк, провел дворовые встречи с жителями.


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