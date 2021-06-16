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Царукян: чрезвычайно необходимо для РА подписание нового военно-политического документа с РФ

Царукян: чрезвычайно необходимо для РА подписание нового военно-политического документа с РФ

Гагик Царукян, возглавляющий предвыборный список партии «Процветающая Армения», на встрече с жителями Лорийской области заявил,   что для гражданина Армении в первую очередь необходимо решить проблеу безопасности, чтобы он  не чувствовал  никакой  напряжённости, обеспокоенности.

Как  передает Арменпресс, решение проблемы безопасности страны Гагик Царукян видит в расширении военно-политического сотрудничества с Российской Федерацией. 

«Решение должно быть однозначным: мы должны подписать с Россией новый документ, о чем я говорил в течение этих шести месяцев. Российские и  армянские солдаты должны бок о бок стоять и защищать границу — жа так, чтобы через эти границы и муха не  пролетела. Нам  как воздух и вода нужно  подписать новый военно-политический документ с Россией, чтобы полностью положить конец всему этому, чтобы граница была крепкой, чтобы армянские и российские солдаты вместе защищали  границу. Только в  этом случае мы сможем полностью обеспечить безопасность нашей страны и народа», - подчеркнул Царукян.


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