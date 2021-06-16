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Блок «Айастан» доволен предвыборной кампанией

Блок «Айастан» доволен предвыборной кампанией

Пресс-секретарь второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян подвел итоги предвыборной кампании блока «Айастан» на сегодня. 

Как  передает Арменпресс, Согомонян отметил, что в целом блок доволен предвыборной кампанией.  

«Как представитель блока и пресс-секретарь  второго президента Республики Армения, я хотел бы выразить удовлетворение приемом, оказанным руководителю блока, а также лидерам и вообще  представителям блока   в различных  областях  и   городах республики. Спасибо вам всем за такой прием, мы, честно говоря, ожидали, что именно таким прием  и будет», - сказал Согомонян. 

От имени блока и лично второго президента РА Роберта Кочаряна Согомонян принес извинения всем тем, которых они  не успели увидеть, встретиться и представить  свои программы. 

«У всех, кто не смог или не успел прийти на встречи — прошу прощения. Уверен, в ближайшее время  такая возможность представиться,  мы обязательно встретимся», - заключил Виктор Согомонян.


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