Блок «Айастан» доволен предвыборной кампанией

Пресс-секретарь второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян подвел итоги предвыборной кампании блока «Айастан» на сегодня.

Как передает Арменпресс, Согомонян отметил, что в целом блок доволен предвыборной кампанией.

«Как представитель блока и пресс-секретарь второго президента Республики Армения, я хотел бы выразить удовлетворение приемом, оказанным руководителю блока, а также лидерам и вообще представителям блока в различных областях и городах республики. Спасибо вам всем за такой прием, мы, честно говоря, ожидали, что именно таким прием и будет», - сказал Согомонян.

От имени блока и лично второго президента РА Роберта Кочаряна Согомонян принес извинения всем тем, которых они не успели увидеть, встретиться и представить свои программы.

«У всех, кто не смог или не успел прийти на встречи — прошу прощения. Уверен, в ближайшее время такая возможность представиться, мы обязательно встретимся», - заключил Виктор Согомонян.