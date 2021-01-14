Анонс мероприятий на 17 июня
17:48, Июнь 16, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:52 Путин и Байден приняли совместное заявление о стратегической стабильности
- 20:41 Идем продолжить незавершенное дело. Кочарян пообещал благоустроить жизнь гюмрийцев
- 20:09 На встрече Путина с Байденом обсуждались и региональные конфликты
- 20:02 Завершилась встреча Владимира Путина и Джо Байдена
- 19:23 Представители блока «Честь имею» встретились с избирателями Котайкской области
- 19:19 Царукян: чрезвычайно необходимо для РА подписание нового военно-политического документа с РФ
- 18:55 Блок «Айастан» доволен предвыборной кампанией
- 18:05 Пашинян призывает граждан 20 июня прийти на избирательные участки и утвердить справедливость
- 17:48 Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
- 17:48 Анонс мероприятий на 17 июня
- 17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-06-21
- 17:38 Азиатские индексы - 16-06-21
- 17:35 Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма
- 17:33 Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация. Никол Пашинян
- 17:28 Выбор судьбоносный. Кочарян заверил: их сила способна обеспечить безопасность страны
- 17:13 Путин надеется, что встреча с Байденом будет плодотворной
- 17:08 Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса
- 16:50 Наблюдательская миссия ПАСЕ будет следить за внеочередными парламентскими выборами в Армении
- 16:39 Подведены итоги конкурса программы «Развитие органического сельского хозяйства» на 2020-2021 гг.
- 16:28 Российско-китайскую лунную станцию планируют построить к 2035 году
- 16:20 В Женеве проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена
- 16:11 В Италии зафиксировали рекордный уровень бедности с 2005 года
- 15:39 Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией
- 15:25 Начался второй экспертный визит программы «Безопасная транспортная система Армении»
- 15:22 По случаю 29-й годовщины оккупации Шаумянского района МИД Арцаха распространило заявление
19:25, 11.06.2021
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18:00, 14.06.2021
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16:16, 13.06.2021
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