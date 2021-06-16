Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха

Во время встречи Путин-Байден в Женеве на площади перед виллой La Grange собрались швейцарские и армянские политические деятели, представители различных организаций и члены армянской общины. Собравшиеся на площади перед виллой, требовали от лидеров сверхдержав практических шагов по признанию Геноцида армян и призвали их осудить явную агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха.

В беседе с корреспондентом Арменпресс принявшая участие в митинге музыкальный продюсер Ани Гаспарян, проживающая в Швейцарии, сказала, что представители правительства Швейцарии сослались на использование Байденом термина «геноцид» и отметили, что международное сообщество ждет дальнейших практических шагов.

Демонстранты говорили об ужасах 44-дневной войны в Арцахе, отметив, что Арцах потерял человеческие жизни, территории, а также культурные ценности, в то время как Азербайджан продолжает проявлять агрессию в отношении как народа Армении, так и народа Арцаха, угрожая его безопасности. Об этом свидетельствует проникновение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении в разных направлениях 12 мая.

Демонстранты призвали лидеров сверхдержав посетить памятник в Женеве, посвященный 100-летию Геноцида армян, и не забывать историю, поскольку существует опасность повторения трагедии. «Они отметили, что никто не хочет сооружать и второй памятник, но факт — из-за геноцидальной политики Азербайджана после 44-дневной войны в Арцахе у нас есть тысячи жертв, бездомных, беженцев, потерянных территорий. Начался этап уничтожения культурных ценностей», - сказала Ани Гаспарян, добавив, что один из протестующих в своем выступлении упомянул армянских пленных, напомнив, что почти через семь месяцев после окончания войны в тюрьмах Азербайджана осталось около 200 армянских пленных, а Баку упорно не соглашается вернуть их в Армению.

Политические власти Женевы обратились в Федеральный совет Швейцарской Конфедерации с призывом осудить агрессию Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха.

Они напомнили, что еще в ноябре 2020 года власти Женевы подали заявление в Федеральный совет Швейцарской Конфедерации с призывом осудить агрессию Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха, хотя некоторые политики ответили на заявление молчанием, отдавая приоритет нейтральной позиции Швейцарии.

«Швейцария, будучи платформой мира, где встречаются президенты сверхдержав, должна сыграть ту роль, благодаря которой мы сможем защитить право народа Арцаха на самоопределение», - подчеркнули участники митинга