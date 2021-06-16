Азиатские индексы - 16-06-21

ТОКИО, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 29291.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1975.86 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.07% и составил 3518.33 пункта, а HANG SENG снизился на 0.70% и составил 28436.84 пункта.