Азиатские индексы - 16-06-21
ТОКИО, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.51% и составил 29291.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1975.86 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.07% и составил 3518.33 пункта, а HANG SENG снизился на 0.70% и составил 28436.84 пункта.
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