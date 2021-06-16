Специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом, "Спутник V" показывает эффективность против него в лабораторных условиях, сообщил "Интерфаксу" в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", - сказал Гинцбург.

Лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса. "Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Гинцбург,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, "Спутник V" создает очень большой запас по концентрации антител. Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма", подчеркнул он.

В последние дни в Москве растет заболеваемость коронавирусом. В частности, на утро вторника сообщалось о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6 805 пришлись на Москву.

Главный врач больницы в Коммунарке (ГКБ №40) Денис Проценко накануне сообщил в эфире программы "Антонимы", что в учреждении находятся 1 447 пациентов с COVID-19, из них 407 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - это максимум за все время пандемии.