Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация. Никол Пашинян

Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация. Никол Пашинян

На встрече в Ехегнадзоре члены партии «Гражданский договор» вместе с присутствующими на митинге почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за  Родину.

Как  передает Арменпресс, лидер партии "Гражданский договор", исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян в своем выступлении сказал, что за 10 дней предвыборной кампании народ развивал политический процесс и довел его до дореволюционного состояния.

«Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация— с той  только разницей, что три года назад мы проводили ненасильственную бархатную революцию. На этот раз она вновь ненасильственной, не бархатная—на этот раз стальная революция. Завтра, 17 июня, в 20:00 настанет  час истины. Десятки тысяч граждан РА должны собраться на площади Республики в Ереване, чтобы продемонстрировать очевидное, что против  народа нет  силы», - сказал Пашинян.

Партия ГД завершила митинг в Ехегнадзоре шествием.

 

Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня


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