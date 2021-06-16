Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация. Никол Пашинян

На встрече в Ехегнадзоре члены партии «Гражданский договор» вместе с присутствующими на митинге почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Родину.

Как передает Арменпресс, лидер партии "Гражданский договор", исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян в своем выступлении сказал, что за 10 дней предвыборной кампании народ развивал политический процесс и довел его до дореволюционного состояния.

«Сегодня в Армении сложилась революционная ситуация— с той только разницей, что три года назад мы проводили ненасильственную бархатную революцию. На этот раз она вновь ненасильственной, не бархатная—на этот раз стальная революция. Завтра, 17 июня, в 20:00 настанет час истины. Десятки тысяч граждан РА должны собраться на площади Республики в Ереване, чтобы продемонстрировать очевидное, что против народа нет силы», - сказал Пашинян.

Партия ГД завершила митинг в Ехегнадзоре шествием.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня