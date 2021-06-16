Выбор судьбоносный. Кочарян заверил: их сила способна обеспечить безопасность страны

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий избирательный список блока «Армения», считает предстоящие внеочередные парламентские выборы судьбоносными.

Как передает Арменпресс, такое мнение Кочарян выразил на встрече с гражданами в Маралике.

«Осталось всего несколько дней, выборы являются судьбоносными. Это выбор — выбор обрести достойный мир, и не продолжать жизнь на коленях. Это выбор для реального рывка вперед — скачка в росте экономики, в борьбе с безработицей, эмиграцией», - сказал Кочарян.

По его словам, показатели эмиграции за последние 3 года стали такие, каких не было за последние 25 лет. Он заверил, что они – это та политическая сила, которая может обеспечить безопасность страны:

«Мы - политическая сила, которая может обеспечить безопасность страны, быстрый экономический рост. Мы это один раз уже сделали, и это было у вас на глазах, так будет и второй раз», - сказал он.

Во время встречи с жителями Маралика Кочарян упомянул, что они организуют такие встречи, будучи уверенными, что приходят к власти, и что они стараются использовать эти встречи, чтобы лучше познакомиться с местными проблемами.

Он добавил, что в Маралике есть ряд проблем: качество межобщинных дорог, проблема крыш в многоквартирных домах, рабочие места и др. Он пообещал, что их сила в ближайшее время предложит решения этих вопросов. Кочарян также обвинил действующее правительство в обнулении иностранных инвестиций. Он заверил, что они дадут новый импульс этим процессам.