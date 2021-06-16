Путин надеется, что встреча с Байденом будет плодотворной

В начале встречи с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин выразил надежду, что переговоры сего американским коллегой будут плодотворными.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Господин президент, хочу поблагодарить вас за инициативу сегодняшней встречи. Я знаю, что ваш путь был долгим, работы— много. Однако в российско-американских отношениях есть много вопросов, которые необходимо обсудить на высоком уровне. Надеюсь, наша встреча будет плодотворной», - сказал Путин.

В Женеве продолжаются переговоры между президентами России и США. Во встрече также принимают участие главы МИД двух стран— министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В начале встречи у журналистов была возможность заснять протокольную часть, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.