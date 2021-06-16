Инфекционист заявил о риске новых волн COVID-19 из-за мутаций вируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новых волн COVID-19, так как мутировавший вирус может заражать людей повторно.

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роспотребнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции, потому что после перенесенной инфекции, как показала практика, через год иммунитет уже снижается. А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно", - рассказал Тимаков РИА Новости.