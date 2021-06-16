В Женеве проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена

В Женеве начались переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «РИА Новости».

Отмечается, что встреча проходит в закрытом режиме, до ее начала журналисты имели возможность сделать фотосъемку.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что, помимо прочего, президенты России обсудят региональные вопросы Ближнего Востока, Сирии, Ливий, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане, в Украине и в Беларуси, а также вопрос Нагорного Карабаха.