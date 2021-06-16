Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией

Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, сообщил член Высшего политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси.

"Если начавшие агрессию страны (арабская коалиция в Йемене - ред.) положительно откликнутся на ответ Абдель Малика аль-Хуси на послание султана Омана, не думаю, что у нас есть какие-либо возражения против проведения переговоров в Катаре для завершения урегулирования, если с этим согласно руководство этих стран", - написал аль-Хуси в своем аккаунте в Twitter.

На прошлой неделе делегация офиса султана Омана посетила столицу Йемена в рамках интенсивных дипломатических шагов, которые Маскат предпринимает в поддержку усилий ООН по прекращению войны на йеменской территории. Во время визита делегации, который длился около недели, они встретились с лидером группировки "Ансар Аллах" Абдель Маликом аль-Хуси, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу глава делегации на переговорах от хуситов Мухаммед Абдель Салам заявил после завершения визита оманской делегации, что движение "представило возможное видение прекращения агрессии и снятия блокады северного Йемена, начиная с гуманитарной операции".

Хуситы требуют от ведущей против них военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией прекратить военные действия в Йемене и снять блокаду вокруг северного Йемена под их контролем.

Йемен уже почти семь лет является ареной сражений между группировкой "Ансар Аллах" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, подконтрольной международному признанному правительству, которую поддерживает арабская коалиция, - с другой.