Начался второй экспертный визит программы «Безопасная транспортная система Армении»

15 июня в Министерстве территориального управления и инфраструктуры начался второй экспертный визит, предусмотренный экспертной программой «Безопасная транспортная система Армении» в рамках сотрудничества Литва-Армения в области транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры.

Во время трехдневного визита в рамках программы, реализуемой Департаментом транспортной безопасности Литвы, литовские специалисты представят армянским коллегам соответствующих управлений Министерства территориального управления свой передовой опыт и правовые нормы соответствующих органов Литвы в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Основная цель программы - содействие армянской стороне в ее приверженности и усилиях по реализации положений Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в области транспорта, чтобы приблизиться к соответствующим положениям ЕС.

В первый день экспертного визита Юстас Рашомавичюс, заместитель директора Департамента транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Литвы представил и правила дорожного движения, перевозки опасных грузов, лучший опыт Литвы в этих областях. Достигнута договоренность о передаче представленного опыта специалистам Управления транспортной безопасности, Управления градостроительства, технической и пожарной безопасности.

В рамках визита советник отдела коммуникаций и международного сотрудничества Управления транспортной безопасности МТК Литвы Гиедре Ивинскиене представил специалистам отдела политики железнодорожного транспорта опыт Литвы по сертификации машинистов железнодорожного транспорта и выдачи лицензий, а также ознакомился с процессами, осуществляемыми в Армении в этой сфере. Был обсужден ряд вопросов, интересующих армянских специалистов.

Экспертная программа «Безопасная транспортная система Армении» финансируется Программой развития сотрудничества и содействия демократии Министерства иностранных дел Литовской Республики.