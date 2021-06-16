По случаю 29-й годовщины оккупации Шаумянского района МИД Арцаха распространило заявление

Министерство иностранных дел Республики Арцах по случаю 29-й годовщины оккупации Шаумянского района Арцаха распространило заявление. «Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Арцах.

«В эти дни исполняется 29 лет со дня оккупации Шаумянского района Республики Арцах. В результате масштабной атаки, совершенной 12 июня 1992 г. азербайджанские войска полностью оккупировали Шаумянский район.

Во время оккупации азербайджанская армия совершила многочисленные военные преступления против человечности, в том числе преднамеренный расстрел людей, пытающихся покинуть оккупированные территории, расправы с заложниками, препятствование эвакуации мирных жителей и обстрел гражданских инфраструктур из тяжелых артиллерийских орудий.

В результате оккупации Шаумянского района и последовавших за этим этнических чисток около двух десятков армянских деревень были разграблены и подожжены. Дальнейшее наступление азербайджанских вооруженных сил на Мартакертский район привело к оккупации почти половины Арцаха, поставив республику на грань гуманитарной катастрофы. Однако благодаря непоколебимости духа, силе воли, настойчивости и самоотверженной борьбе народ Арцаха при поддержке армян всего мира смог сорвать планы Азербайджана, направленные на уничтожение Республики Арцах и ее населения.

В сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан при прямом военном вмешательстве международных террористов и Турции вновь попытался осуществить свои преступные, человеконенавистнические планы и сделать то, что он не смог сделать в 1991-1994 годах. Во время новой вооруженной агрессии Азербайджан и поддерживающие его силы совершали военные преступления против человечности в более широком масштабе и системнее. Новая война привела к еще большим человеческим страданиям, к новой волне беженцев, к перемещенным лицам и к оккупации большей части Республики Арцах.

Шаумянский район - неотъемлемая часть Нагорно-Карабахской Республики, историческая территория Арцаха, где наш народ реализовал свое неотъемлемое право на самоопределение, а затем и на создание государственности. Деоккупация Шаумянского района, а также других территорий Арцаха, оккупированных в 1991-1994, в 2016 и в 2020 годах, наряду с признанием права на самоопределение, осуществляемого армянами Арцаха, является ключевым компонентом урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установление прочного мира в регионе. Продолжающаяся незаконная оккупация территорий Арцаха является постоянным источником угроз региональному миру и безопасности на Южном Кавказе».