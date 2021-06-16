Лилия Шушанян участвовала в семинаре, касающегося проекта трудового договора в горнодобывающей сфере

15 июня Программа развития ООН (ПРООН) под председательством заместителя министра ТУИ Лилии Шушанян провела семинар, касающийся исследований, проводимых в рамках технической помощи, предоставляемой при разработке проектов трудовых договоров в горнодобывающей сфере. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры.

В семинаре участие приняли Георгий Арзуманян, специалист по окружающей среде и зеленой экономике Офис ПРООН в странах СНГ и в Армении, партнер-консультант ADWISE Ара Хзмалян, специалисты по управлению человеческими ресурсами отраслевых министерств.

В своем вступительном слове заместитель министра подчеркнула, что в последние годы уполномоченный орган в горнодобывающем секторе ведет деятельность не только по обеспечению эффективности посредством определенных программ, но и внимательно следит за сигналами из сектора о проблемах и проводить дополнительные проверки. Одной из таких проблем являются отношения между частным сектором, работодателем и наемным работником. Их предсказуемость и надежная среда способствует стабильности производственных процессов, защите прав работников и работодателей.

«Даже в рамках действующего законодательства создаются ситуации, когда правовые акты недоступны обеим сторонам, не объединены логически и структурно, вызывают практические проблемы и разногласия при их реализации. Чтобы снизить эти риски, уполномоченный орган выступил с инициативой, ориентированной на людей, была разработана модель руководящего соглашения в области недропользования», - отметила Лилия Шушанян. По словам замминистра, обнадеживает то, что такая работа в области недропользования проводилась впервые, но, как подтвердили участники семинара, она носит универсальный характер, ее можно использовать и в других областях.

Ара Хзмалян представил исследование, в котором рассмотрены вопросы, связанные с трудовыми договорами, с рабочим временем, временем отдыха, с компенсациями, гарантиями и другими условиями в Армении, со ссылкой на национальное законодательство и прецедентное право, международные соглашения, стандарты, а также на результаты обсуждений с компаниями этой области.

В результате практического обсуждения между участниками семинара, типовая форма трудового договора в горнодобывающей промышленности, представленная консультантом, была изменена.

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс «О недрах», вступившим в силу 9 мая 2021 года, в перечне компетенций уполномоченного органа в области недропользования и охраны недр закреплено определение типовых форм трудовых договоров, заключаемых между пользователями недр и работниками. Таким образом, модель трудового договора, разработанная на основе разностороннего обсуждения данного анализа заинтересованных сторон, будет определена соответствующим приказом министра ТУИ.