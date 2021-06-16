Хачатуряновские дни в Википедии: Дом-музей композитора начинает новый проект

Дом-музей великого армянского композитора Арама Хачатуряна и научно-образовательная общественная организация «Викимедиа Армения» с 21 июня запускают программу «Дни Хачатуряна в Википедии».

Как сообщает Арменпресс, проект по созданию и совершенствованию контента посвящен Араму Хачатуряну, его Дому-музею, экспонатам музея, произведениям композитора, всему, что связано с именем великого композитора.

Сотрудничество является долгосрочным. Оно направлено на заполнение пробела информации, касающейся Арама Хачатуряна, в армянских вики-проектах, создание качественного профессионального контента. Контент позже будет перенесен и опубликован на других языках в Википедии.