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Хачатуряновские дни в Википедии: Дом-музей композитора начинает новый проект

Хачатуряновские дни в Википедии: Дом-музей композитора начинает новый проект

Дом-музей великого армянского композитора Арама Хачатуряна и научно-образовательная общественная организация «Викимедиа Армения» с 21 июня запускают программу «Дни Хачатуряна в Википедии».

Как сообщает Арменпресс, проект по созданию и совершенствованию контента посвящен Араму Хачатуряну, его Дому-музею, экспонатам музея, произведениям композитора, всему, что связано с именем великого композитора.

Сотрудничество является долгосрочным. Оно направлено на заполнение пробела информации, касающейся Арама Хачатуряна, в армянских вики-проектах, создание качественного профессионального контента. Контент позже будет перенесен и опубликован на других языках в Википедии.


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