Мы должны суметь прийти к взвешенному решению: Пашинян коснулся вопроса Амулсара

Задача правительства в вопросе раработок Амулсарского месторождения - прийти к взвешенному решению в интересах Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с гражданами в Джермуке заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор».

«Мы знаем, что столкнулись с ситуацией Амулсара. И мы продолжаем работать над этой темой, наша задача - прийти к решению в соответствии со сбалансированными интересами Республики Армения», - заявил Пашинян.

Одной из важнейших тем он посчитал полную защиту интересов пострадавших общин. Пашинян отметил, что есть люди, которые утверждают, что Амулсар обязательно должен работать, есть люди, которые говорят, что Амулсар не должен работать.

«Но мы должны прийти к взвешенному решению. Когда правительство доработает конкретное предложение, я лично приду к вам, сядем и поговорим подробно, будет необходимо, поговорим коротко, мы вместе должны решить этот вопрос, поняв каждую деталь вопроса», - сказал Пашинян.