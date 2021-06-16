В Баку начинается суд по уголовному делу 14 армянских военнопленных

16 июня в Баку начинается суд над 14 пленными армянами. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Это следующие военнопленные: Гегам Самвелович Серобян, Грач Арзуманович Авагян, Армен Егиазарович Багасян, Гор Ваграмович Гаспарян, Камо Каренович Сефилян, Володя Вачаганович Акопян, Геворг Норайрович Асертян, Сисак Гришаевич Енокян, Альберт Комиевич Петросян, Ромик Мисакович Седракян, Арам Гарникович Минасян, Мкртич Симонович Минасян, Эдгар Вачаганович Матесян, Юрий Тигранович Карапетян.

Дело будет рассматривать судья Афган Хаджи. Персональные данные ответчиков будут уточнены на сегодняшнем заседании.

Фальшивое уголовное дело возбуждено по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2, 318.2 Уголовного кодекса Азербайджана.