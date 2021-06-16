Айк Чобанян с Дмитрием Рогозиным обсудил сотрудничество в рамках развития космической сферы

Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Айк Чобанян в рамках международной конференции GLEX-2021 «Освоение космоса», которая проходит в Санкт-Петербурге, встретился с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. В ходе встречи были обсуждены вопросы возможного сотрудничества в рамках развития космической сферы в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высоких технологий.

Айк Чобанян подчеркнул важность космической сферы, развития технологий в Республике Армения и сотрудничества в этих рамках. Обсуждались вопрос заключения межгосударственного соглашения между Республикой Армения и Российской Федерацией, реализация совместных программ, развитие российских компаний в Армении в контексте развития космической деятельности и ряд других вопросов. Благоприятными условиями для всего этого являются установленные законодательством Республики Армения налоговые льготы для организаций, работающих в космической сфере.

В завершение встречи Айк Чобанян пригласил Дмитрия Рогозина на VI Международный фестиваль науки и искусства STARMUS (Stars and Music), который состоится в Армении с 5 по 10 сентября 2022 года.