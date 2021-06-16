Филармонический оркестр выступит с дирижером Андреем Борейко

Национальный филармонический оркестр Армении 25 июня в концертном зале «Арам Хачатурян» выступит под руководством дирижера Андрея Борейко.

Как передает Арменпресс, солировать будет скрипачка Ануш Никогосян.

В программе: Концерт для скрипки Антонина Дворжака, Ноктюрн Джузеппе Мартуччи, Сюита из «Жар-птицы» Игоря Стравинского (редакция 1945 г.).

Андрей Борейко с 2019 года является художественным руководителем и главным дирижером Варшавского филармонического оркестра. В течение своей творческой деятельности он был главным дирижером Познанской филармонии, Jenaer Philharmonie, Hamburger Symphoniker, Winnipeg Symphony, Berner Sinfonieorchester и Düsseldorf Symphoniker. В 2012-2017 годах Андрей Борейко был художественным руководителем и главным дирижером Бельгийского национального оркестра.

Как сторонник поисков в современном искусстве Андрей Борейко заказывал музыку таким известным композиторам, как Фазиль Сай и Джиа Канчелли и был первым исполнителем их произведений.