СМИ: более 30 солдат ранены в теракте в военной части на севере Колумбии

Около 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Около 35 военнослужащих получили медицинскую помощь после прибытия врачей на место происшествия. Некоторые из них были доставлены в городские больницы", - сообщило издание Opinion.

Президент Колумбии Иван Дуке ранее поручил министру обороны Диего Молано лично расследовать этот теракт в армейской части Кукуты.

Аналогичный теракт с использованием заминированного автомобиля произошел на западе Колумбии в марте, тогда при взрыве пострадали 43 человека. Власти называют авторами таких терактов повстанческие организации "Армия национального освобождения" и "Революционные вооруженные силы Колумбии".