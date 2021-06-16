Легионер «Урарту» покинул клуб

Защитник футбольного клуба «Урарту» Джеймс Сантос по обоюдному согласию расторг договор с клубом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Джеймс Сантос в «Урарту» с лета 2020 года. Бразильский футболист провел в составе сборной 18 официальных матчей.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.