Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Легионер «Урарту» покинул клуб

Легионер «Урарту» покинул клуб

Защитник футбольного клуба «Урарту» Джеймс Сантос по обоюдному согласию расторг договор с клубом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Джеймс Сантос  в «Урарту» с лета 2020 года. Бразильский футболист провел в составе сборной 18 официальных матчей.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации