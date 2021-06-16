РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

Представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава в середине текущей недели посетят Турцию для оценки эпидситуации по коронавирусу, а также оценки возможностей возобновления авиасообщения с этой страной и посещения российскими туристами турецких курортов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. (...) Визит запланирован в середине текущей недели, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - сообщила пресс-служба в среду.

Россия с 15 апреля ввела ограничения на авиасообщение с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.

В сообщении говорится, что "в состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти: Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, представители Ростуризма и подведомственного учреждения Министерства здравоохранения".

Договоренность направить в Турцию российских специалистов для оценки ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах этой страны и перспектив возобновления авиасообщения была достигнута 17 мая на встрече вице-премьера Татьяны Голиковой с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Также сообщалось, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.