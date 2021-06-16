Никол Пашинян в Армении видит проблему управления пастбищами

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», в Армении видит проблему управления пастбищами.

Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил во время митинга в общине Горайк Сюникской области.

«В Сюнике много говорят об уменьшении площади пастбищ, но я глубоко убежден, что у нас в стране нет проблем с этим. У нас проблема с управлением пастбищами. Сегодня в Армении более 1 миллиона гектаров пастбищ, их в три раза больше, чем количество животных, которые у нас есть сегодня. В нашей стране больше всего пастбищ в Сюникской, Лорийской и в Гегаркуникской областях. Я думаю, проблема в том, что трудно добираться в эти районы», - сказал Пашинян, добавив, что необходимо понять, что нужно делать с этим.

Он подчеркнул, что необходимо поставить задачу и решить ее, например, асфальтирование дорог. Пашинян подчеркнул, что они планируют проложить грунтовые дороги, ведущие к пастбищам.

Затронув наиболее актуальный в сфере сельского хозяйства вопрос, и. о. премьер-министра сказал, что это кредиты.

«Есть проблема, что у сельчан из-за кредитов накопились долги. Сегодня у нас есть программы лизинга «умных» сараев и теплиц, которые должны обеспечить у сельчан развитие. Проблема в том, что сельчане обременены кредитными обязательствами. Одно из решений состоит в том, что сельские жители должны объединиться, создавать сельскохозяйственные кооперативы и иметь возможность использовать эти кредиты», - сказал Пашинян.