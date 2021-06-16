Миротворцы обеспечивают безопасность ремонтных работ водопровода Мартунинского района

Военнослужащие российского миротворческого контингента выполняют задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов Арцаха, находящихся вблизи линии разграничения сторон.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность ремонтных работ водопровода, который снабдит водой два населенных пункта Мартунинского района.

На месте ремонтных работ саперы провели осмотр прилегающей территории, после чего разрешили работу инженерной техники.

После замены 20-километрового трубопровода более 2 500 жителей сел Тагавард и Кармир Шука Арцаха будут обеспечены питьевой водой.