В блоке «Армения» уверены, что победят: Роберт Кочарян

В блоке «Армения» уверены, что на внеочередных парламентских выборах они одержат победу и возьмут на себя ответственность за страну. Об этом, как сообщает Арменпресс, на встрече с избирателями Артика, проводимой в рамках кампании, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий список блока.

По его словам, во время выборов власть должна оцениваться согласно выполнению своих обещаний, а оппозиция по тем обещаниям, которые она дает, но у нее нет потенциала для выполнения этих обещаний. «Я даже думаю, что вам и легко и сложно оценивать с точки зрения того, что сделало или не сделало действующее правительство», - сказал Кочарян, заявив, что добивается переизбрания тот, кто не выполняет своих обещаний.

Он раскритиковал и кадровые ресурсы действующей власти. «Упразднено несколько ключевых министерств: министерство сельского хозяйства и министерство культуры», - сказал Кочарян, также напомнив и о смене 5 руководителей СНБ, 4 руководителей Генштаба и 3 министров экономики за последние три года.

Для сравнения он напомнил, что во время его пребывания на должности министр сельского хозяйства Давид Локян проработал 7 лет, начальник полиции Айк Арутюнян - 8 лет.

«Блок «Айастан» - это та сила, которая сегодня объявляет о своем приходе к власти, и уверена, что она победит, и возьмет на себя ответственность за страну», - сказал Кочарян, добавив, что они со своим опытом и знаниями будут лучшими.

Кочарян предложил избирателям вспомнить свое прошлое, выполнены ли обещания, или нет. «Дашнакцутюн - партия, имеющая традиции, хранительница системы ценностей, с которой у меня многолетний опыт сотрудничества. Партия «Возрожденная Армения» родилась в Сюнике, в центре наших угроз безопасности, и распространилась по всей Армении. Этот формат не случайный, он показывает, на чем мы будем делать упор. Мы стремимся построить национальное государство, мы стремимся очень быстро решить вопросы безопасности. У меня есть такой опыт», - заверил Роберт Кочарян.