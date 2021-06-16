Выходом из сложившейся ситуации Марукян считает формирование правительства национального согласия

Партия «Просвещенная Армения» довольна течением предвыборной кампании и своей деятельностью.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил лидер предвыборного списка партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, выразив уверенность, что их послания солидарности доходят до цели.

«Я представлю вам наше исследование, которое мы провели в больших городах. На данный момент «Просвещенная Армения» на 3-м месте. Мы довольно активно вели кампанию, наши послания доходят до цели, и к нашему удивлению, они оказывают большее влияние, чем мы ожидали. Два полюса, одержимых идеей уничтожения друг друга, помогли наше послание сделать более влиятельным. Они настолько ужесточили борьбу друг против друга, что послание солидарности о формировании национального правительства единства стало вдвое более эффективным», - сказал Эдмон Марукян.

«Просвещенная Армения» в ближайшие дни продолжит свою активную предвыборную кампанию. Партия предпочитает посещения домов, встречи с жителями во дворах, а не закрытые встречи или митинги. Они поставили перед собой задачу донести свои послания тем, кто пока не сориентировался.

Эдмон Марукян выразил уверенность, что «Просвещенная Армения» сыграет уникальную роль в предотвращении возможных столкновений после выборов и в формировании правительства солидарности.

«Я вижу, что к моему посланию солидарности присоединяются и другие политические силы. Сегодня наш враг - азербайджанская армия, перешедшая нашу границу, мы не должны искать врагов в стране, мы должны идти по пути солидарности, альтернативы этому нет. Эти выборы призваны найти решения. Главное - сформировать правительство национального согласия», - сказал Эдмон Марукян.