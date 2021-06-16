Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч человек

В Соединенных Штатах за время пандемии коронавируса от последствий заражения COVID-19 скончались 600 220 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Associated Press указывает, что число жертв вируса примерно равно количеству смертей от рака в США в 2019 году.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 33 483 919.

Жителям страны введено уже более 311 миллионов доз вакцины от коронавируса (для иммунизации большинством вакцин одному человеку необходимо ввести две дозы препарата). Как отмечает Associated Press, благодаря вакцинации среднее ежедневное число смертей от коронавируса уменьшилось до 340, в то время как в середине января фиксировалось около 3,4 тыс. смертей. Среднесуточное число заражений снизилось до примерно 14 тыс. с 250 тыс., выявлявшихся на пике эпидемии зимой.

По числу выявленных случаев коронавируса и смертей от инфекции США остаются на первом месте в мире.