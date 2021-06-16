В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 16 июня подтверждено 4 новых случая COVID-19.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведен 71 тест. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 868. Всего подтверждено 2 767 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 416 тестов на COVID-19, из них 883 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 14 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.