По некоторым адресам Еревана и в селе Ваган Гегаркуника временно будет прекращена подача газа

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения плановых работ 17 июня с 09:00 до 18:00 временно будет прекращена подача газа по адресам административного района Кентрон г. Ереван: ул. Гераци 18, 14, 10, 16, 2а, 18, 14, 10, 16, , многоквартирных домов улицы Айгестан 89 и прилегающих частных домов. С10:00 до 18:00, газоснабжение газопотребителей села Ваган Гегаркуникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».