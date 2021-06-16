Представители Офиса Омбудсмена Армении встретились с руководителем наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ

15 июня руководители двух отделов Офиса Защитника прав человека Армен Матынян и Артем Седракян приняли делегацию во главе с руководителем миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ Йоганом Мерфи. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Руководитель отдела уголовного правосудия и защиты прав человека в Вооруженных силах Офиса Омбудсмена Артем Седракян, представил деятельность рабочей группы, созданной для наблюдения за выборами. Артем Седракян отметил обеспокоенность по поводу языка вражды, оскорблений и проклятий, направленных друг на друга политическими силами и их сторонниками. Он отметил, что мониторинг Омбудсмена показывает, что такие слова распространяются в социальных сетях и среди сторонников, что увеличивает напряжение и несет в себе риски их переноса в реальную жизнь.

Армен Матынян, начальник отдела защиты гражданских, социально-экономических и культурных прав Офиса Защитника, представил данные, зафиксированные в результате мониторинга. В том числе и раздачу избирательных взяток, злоупотребление административными средствами, увольнение по мотивам содействия той или иной политической силе, повреждения плакатов и т. д. Также были обсуждены жалобы и сообщения, адресованные Защитнику, связанные с правом голоса.

Офис Омбудсмена беспристрастное наблюдение за выборами со стороны БДИПЧ/ОБСЕ считает очень важным.

В ходе встречи стороны выразили готовность сотрудничать ради гарантий сохранения на выборах прав человека.