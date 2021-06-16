Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Для начала заседания Национального собрания кворум не обеспечен

Для начала заседания Национального собрания кворум не обеспечен

Кворум для начала очередного заседания Национального собрания Республики Армения не был обеспечен. Как сообщает Арменпресс, зарегистрировалось всего 10 депутатов.

Председательствовавшая на заседании Лена Назарян, заявила, что кворума нет, а это, согласно Регламенту НС Конституционного закона означает, что регистрация продолжится до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов.

Представленные в Парламенте политические силы в основном проводят предвыборную кампанию.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов в Армении началась 7 июня и продлится до 18 июня. Выборы состоятся 20 июня.


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