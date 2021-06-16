Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов индонезийского острова Серам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 146 км к северо-востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.