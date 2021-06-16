Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах

Политические силы продолжают проводить предвыборную кампанию внеочередных парламентских выборов в различных форматах.

В выборах участвуют 25 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборный хроникон».

Кандидаты предвыборного списка партии «Армянский национальный конгресс» сегодня в 16:00 в кафе «Say cheese» встретятся с молодыми людьми. На встрече будут присутствовать Инесса Габаян, Анна Давтян-Геворгян, Карине Яралян, Татев Зорян, Заруи Мамян и Маргарита Казарян.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном и с участием других лидеров сегодня будет в Ширакской области. Представители блока в 11:00 встретятся с избирателями Артике, в 12:00 - Маралика, в 14:45 - Ашоцка, в 17:00 - Амасии. В 19:00 в Гюмри они проведут митинг.

Сегодняшние акции партии «Суверенная Армения» стартуют в 11:00 в административном районе столицы, Зейтун. Вечером в 18:00 представители партии будут возле памятника Айку Бжшкяну (Гай), в административном районе Нор Норк.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном продолжит встречи с гражданами Сюникской области, затем направится в Вайоцдзорскую область. В 11:05 представители будут в общине Горайк. В 12:20 члены КП посетят Джермук, в 14:35 - Вайк, в 15:30 - Малышку, в 16:10 - Ехегнадзор, в 17:00 - Арени.

Партия «Просвещенная Армения» 10-й день предвыборной кампании начнет в 11:00, с акции на улице Давида Бека, в 5-м квартале массива Нор Норк Еревана, у супермаркета «Титан». Также состоится встреча с журналистами.

Блок «Свободная Родина» 16 июня будет в областях Арагацотн и Лори. В 12:00 они будут в Апаране, затем в 13:30 в Спитаке и в 15:00 в Ванадзоре. В 20:00 представители партии проведут пресс-конференцию в парке Ваагна Давтяна (Прага) в районе Арабкир Еревана.

В рамках предвыборной кампании члены партии «Национал-демократический полюс» сегодня будут в Ереване, посетят Гегаркуникскую и Котайкскую области. Они будут агитировать несколькими группами. В 19:00 они будут в административных районах Давташен, Норк-Мараш и Аван. В Гегаркуникской области в 13:00 они будут в Чамбараке, затем в 16:00 в г. Севан, в Котайкской области, в городе Раздан будут в 18:30.

Партия «Процветающая Армения» 16 июня прибудет в Лорийскую область. В 18:00 представители политической силы будут в Ванадзоре, встретятся со своими избирателями.

Председатель Высшего органа партии «Пробуждение», проходящий в списке по номеру один, Ара Зограбян, и член-учредитель партии Ваагн Чахалян в 12:00 выступят с пресс-конференцией. Они расскажут о внутренней, внешнеполитической ситуации, о предстоящих выборах и ожиданиях. Также будут обсуждены вопросы Нагорного Карабаха, делимитации и демаркации.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 и продлилось до 20:00 13 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.