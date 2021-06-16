Евро-2020: Франция с минимальным счетом обыграла Германию

На чемпионате Европы по футболу в борьбу вступили команды группы F, которую окрестили «группой смерти». Сыграли действующий и бывший чемпионы мира - Франция и Германия.

Как сообщает «Арменпресс», в начале первой половины игры, которая проходила в Мюнхене, на одноименном стадионе, команды вели обоюдные атаки. На 20-й минуте матча во время одной из атак французов Матс Хуммельс, пытаясь нейтрализовать атаку, отправил мяч в свои ворота. Германии в первом тайме не удалось сравнять счет, команды ушли на перерыв с небольшим преимуществом французов.

В начале второго тайма Франция атаковала острее. Однако территориальное преимущество было на стороне немцев. Франция применила одну из быстрых контратак, во время которой Карим Бензема забил гол, однако арбитр зафиксировал офсайд.

Матч Франция-Германия закончился со счетом: 1:0.

Во втором туре, 19 июня Португалия встретится с Германией, Венгрия - с Францией.