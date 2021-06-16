Алик Аракелян покинул «Пюник»

Еще один из футболистов ереванского футбольного клуба «Пюник» покинул команду.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Полузащитник Алик Аракелян покинул ФК «Пюник». Истек срок контракта с футболистом. Алик Аракелян выступал за «Пюник» с 2015 года. 25-летний полузащитник сыграл за команду 153 матча.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.