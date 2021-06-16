Евро-2020: Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы
01:05, 16 Июнь, 2021
Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», во втором туре в группе А Турция сыграет с Уэльсом, Италия примет Швейцарию на Олимпийском стадионе в Риме. Матч Финляндия-Россия в группе B состоится в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе.
На данный момент в группе А с 3 очками лидирует Италия. Швейцария и Уэльс имеют по 1 очку. Турция очков не имеет.
Матчи состоятся:
Финляндия-Россия - 17:00
Турция-Уэльс - 20:00
Италия-Швейцария - 23:00
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