Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Евро-2020: Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы

Евро-2020: Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы

Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», во втором туре в группе А Турция сыграет с Уэльсом, Италия примет Швейцарию на Олимпийском стадионе в Риме. Матч Финляндия-Россия в группе B состоится в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе.

На данный момент в группе А с 3 очками лидирует Италия. Швейцария и Уэльс имеют по 1 очку. Турция очков не имеет.

Матчи состоятся:

Финляндия-Россия - 17:00

Турция-Уэльс - 20:00

Италия-Швейцария - 23:00


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации