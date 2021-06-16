Евро-2020: Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы

Стартуют матчи второго тура чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», во втором туре в группе А Турция сыграет с Уэльсом, Италия примет Швейцарию на Олимпийском стадионе в Риме. Матч Финляндия-Россия в группе B состоится в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе.

На данный момент в группе А с 3 очками лидирует Италия. Швейцария и Уэльс имеют по 1 очку. Турция очков не имеет.

Матчи состоятся:

Финляндия-Россия - 17:00

Турция-Уэльс - 20:00

Италия-Швейцария - 23:00