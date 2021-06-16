Мастер непреходящих творений, сделанных в патриотическом армянском духе

Айастани Анрапетутюн/Арменпресс

«Любая страна, в которой был такой скульптор, вознесла бы его на самый высокий пьедестал. К сожалению, у нас нет такого оценивания. Он привнес в скульптуру армянские элементы, у нее сегодня есть продолжатели. Это немного сложно объяснить словами, но то, что он делает, это очень по-армянски».

Гетик БАГДАСАРЯН, скульптор

Получившие свой дар от Всевышнего рождаются с миссией сказать то, что они хотят говорить, они оставляют свой безошибочный почерк, они оставляют свои следы, чтобы те, кто придут, могли идти в правильном направлении и стремиться к новым национальным творениям.

Один из них - Гукас Чубарян. Скульптор, народный художник Армении, действительный член Академии художеств бывшего СССР, талантливый сын своего отца, известного юриста, общественного и политического деятеля, соавтора первой Конституции Армении, основателя кафедры права ЕГУ Григора Чубаряна. Это был авторитетный законодатель, которому суждено было встать на защиту Чаренца, автора «безумных толп», сотворенных в страшные времена.

Невозможно представить, чтобы работы Гукаса Чубаряна не восхищали бы человека, видящего красоту, искусствоведа, понимающего и оценивающего безупречные стандарты, и строгого критика. Как не восхищаться памятником Маштоцу и Корюну, ставшими символом Матенадарана - сокровищницы армянских рукописей, статуей Мхитара Гоша, монументальной статуей Александра Спендиаряна, украшающей Оперную площадь, статуей Ованеса Туманяна у входа в его музей, бюстом Чаренца. Эти и десятки других произведений являются классическими ценностями армянской скульптуры, которые во все времена будут говорить с грядущими поколениями.

Выдающийся скульптор родился в 1923 году в Ереване. Окончил кузницу искусств - училище изящных искусств им. Терлемезяна, затем Институт изящных искусств и театра, преподавал в узреждениях, где учился и сам. С 1996 года до конца своей земной жизни в 2009 году он был проректором Ереванской национальной академии художеств. Сколько поколений он привел в великий мир искусства, скольким передал секреты своего искусства и для скольких был желанным примером художника, учителя ...

Гукас Чубарян создал множество скульптур, статуй, разных монументальных памятников, скульптуры современников и исторических деятелей - «Анаит», «Витязь», «Мартирос Сарьян», «Комитас», «Оганес Оганесян» и другие работы. Среди исторических личностей - памятники «Мовсес Хоренаци», «Анания Ширакаци», «Фрик», «Торос Рослин», входящие в архитектурно-скульптурный комплекс Матенадарана, они выделяются своеобразным сочетанием национального и современного стиля и пластических обобщений. В 1994 г. он создал скульптурную композицию для площади Республики столицы и скульптуру, символизирующую принятие в Армении христианства.

Значительны заслуги мастера, его был дан такой титул, внесшего свой роскошный вклад в область армянской скульптуры. Но была ли оценена и признана эта преданность, отличавшаяся национальным характером в искусстве, которой, кажется, восхищалось больше иностранцев? Вернемся к известному скульптору Гетику Багдасаряну. Когда они вместе были в Москве, в академии должна была быть выставка, к Чубаряну все относились с большим уважением, говорили, что с нетерпением ждут, какие работы он покажет на этот раз. «Это большая гордость, что вашего соотечественника так высоко ценят великие зарубежные мастера. О таком человеке много говорят для того, чтобы его заслуги были оценены и распространены. Таких людей мало». Так относились к его творчеству и так оценивали его зарубежные художники и ценители искусства. А здесь…

В любом случае настоящее искусство остается неизменной ценностью и прославляется, где бы оно ни находилось. Оно прославляет честь и славу своего народа и украшает творца короной почтения. Многие работы Чубаряна обладают именно такой силой, они хранятся в Национальной галерее Армении, в знаменитой Третьяковской галерее в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге и в других музеях за рубежом. А почему бы и нам не гордиться им …

Акоп СРАПЯН