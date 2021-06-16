Газета «Айастани Анрапетутюн»: Обеспечение национальной безопасности - первостепенно

«Одна из важнейших функций государства - охрана границ, территориальной целостности страны, защита ее интересов и суверенитета, а также обеспечение безопасности населения. После второй Арцахской войны вопросы национальной безопасности, обеспечения безопасной обстановки и укрепления Армии стали важнее. Газета «Айастани Анрапетутюн» представляет мнения об этих вопросах политических сил, участвующих во внеочередных выборах в Национальное собрание.

Некоторые политические силы видят решение арцахской проблемы в формате Минской группы. А в качестве решения - вывод частей Вооруженных сил Азербайджана из Шушинского и Гадрутского районов, уточнение статуса Арцаха, вплоть до реализации Декларации независимости, принятой 23 августа 1990 г. С сожалением следует отметить, что политические силы в основном говорят только о восстановлении территории НКАО».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.