Газета «Айастани Анрапетутюн»: Селам нужно целевое содействие

«Сельское хозяйство для нашей страны - это не просто отрасль экономики. Сельское хозяйство для нас - это область, при правильном управлении которой мы сможем сохранить наши села, которые являются не просто селами, а приграничными территориями, и таким образом решить проблемы безопасности, демографии, продовольственной безопасности и все социальные проблемы. Практически все силы, участвующие в выборах в Национальное собрание, говорят о сельском хозяйстве, но одно дело, полностью говорить об этом и другое - сказать одно предложение. Но, судя по предвыборным программам этих сил, не все из них имеют представление, что такое село, и, соответственно, не четко формулируют, что надо делать.

Есть силы, чьи программы, связанные с сельским хозяйством, кажутся серией инструкций: создавать механизмы закупок, внедрять «умные» системы, поощрять сельское хозяйство и так далее. Хотя нужно говорить о формах и средствах, то есть именно как может быть создан механизм закупок или какими же средствами будет внедрена «умная» система. В противном случае, уверяем вас, многие понимают, что нужно делать. Проблема в том, как достичь этого.

Так каким же образом политические силы собираются развивать столь жизненно важный для нас сельскохозяйственный сектор?».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.