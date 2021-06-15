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Президент Швейцарии отметил роль России в прекращении огня в Нагорном Карабахе

Президент Швейцарии отметил роль России в прекращении огня в Нагорном Карабахе

Президент Швейцарии Ги Пармелен указал на положительную роль России в вопросе установления перемирия в Нагорном Карабае и рассчитывает поднять эту тему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

"Прекращение огня, которое сохраняется в регионе Нагорного Карабаха, произошло благодаря России", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Пармелен во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

"Эта тема является приоритетной. Мы завтра предусмотрели эту тему в нашей повестке и надеемся, что этот вопрос прозвучит в ходе дискуссии", - добавил глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.


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