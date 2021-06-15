Армения привержена всем международным обязательствам: Пашинян

Армения привержена всем международным обязательствам, которые она взяла на себя в заявлении от 9 ноября, в отличие от Азербайджана, который до сих пор не вернул наших пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Гражданский договор», и.о. премьер-министра Никол Пашинян встрече с избирателями в Капане.

Напомнив, что на площадях его называли предателем за то, что он подписал это заявление, Пашинян отметил: «Никто не говорит, что я приду и отменю это заявление. Вы - двойной предатель, если вы говорите, что это предательство и идете, чтобы осуществить этот документ»

Пашинян призвал не поддаваться никаким манипуляциям, в том числе азербайджанским. «В заявлении не упоминается ни Мегри, ни Зангезур, ни коридор», - сказал Пашинян, отметив, что комментарий к документу был дан в трехстороннем заявлении от 11 января в Москве.

«Мы в целом выступаем за открытие коммуникаций в регионе, потому что это нужно как Азербайджану, так и нам», - сказал он, подчеркнув, что они обеспечат безопасность страны.