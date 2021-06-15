Признание Геноцида армян президентом США стало прямым ответом на 44-дневную войну: Пашинян

Политика Турции в отношении Армении не изменилась за последние 150 лет, она остается агрессивной и геноцидальной. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на встрече с избирателями в Капане, коснувшись агрессивных и деструктивных заявлений Азербайджана и Турции.

«Рассказывают много легенд, как это случилось, что президент США признал Геноцид армян. Это был прямой ответ США на 44-дневную войну, потому что мы постоянно забываем, что мы воевали не просто против Азербайджана, а против турецко-азербайджано-пакистанского союза.

Но я также хочу сказать вам, что мы должны противопоставить идущей со стороны Азербайджана агрессивной политике механизмы международного сдерживания, конечно, серьезно реформировать наши Вооруженные силы, углубить наши стратегические отношения с Российской Федерацией, продолжить стратегический диалог с США, обеспечение участия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросах безопасности нашего региона», - сказал Пашинян.