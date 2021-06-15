Сюникцы независимы, имеют честь и защищает право: Сурен Папикян

Партия «Гражданский договор» почтила минутой молчания память жертв 44-дневной войны перед своим митингом в городе Капан Сюникской области.

Как сообщает Арменпресс, и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян коснулся муссируемых слухов о фальсификаторах выборов о том, что избирателей в Капане призывают вынуть из кабин для голосования бюллетень номер 3. «Это недопустимо. Жители Капана не могут этого простить. Сюникцы независимы, имеют честь и защищает право», - заявил Папикян.

Представляя дорожно-строительные работы, которые предстоит провести в Сюникской области в 2021 году, Папикян сообщил, что всего будет построено 125,6 км дорог.

Депутат НС, кандидат в депутаты Армен Хачатрян заявил, что те, кто предлагает взятки, являются «отбросами нации». «Эти подонки разрушают наше будущее, светлое будущее наших детей, уводят страну в вонючее болото», - сказал депутат.