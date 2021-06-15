Царукян в Шираке рассказал о важности армяно-российских отношений

Сегодня нет более белого и черного, сегодня есть только армянский народ, который должен быть объединен. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян во время встречи с избирателями Ширакской области.

Он отметил, что невозможно иметь сильное государство, если люди не обеспечены работой, а народные кредиты, долги и штрафы не покрыты. «Люди в могущественных странах живут благополучной жизнью, а не берут сразу несколько кредитов», - сказал Царукян. Он пообещал выделить 1 миллиард долларов на погашение кредитов, если придет к власти.

Лидер ППА также рассказал о необходимости обеспечения жильем людей, отметив, что это одна из их приоритетных задач.

Говоря о безопасности Армении, Царукян отметил, что необходимо иметь тесные отношения с Россией. «Наши границы должны охранять армянские и российские солдаты, чтобы они были непоколебимы, чтобы не пролетела даже муха», - сказал он.

Лидер ППА добавил, что он будет использовать свои связи и возможности, чтобы вывести людей из сложившейся сложной ситуации.