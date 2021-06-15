Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении открыть консульство в Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Президент Турции прибыл в Баку 14 июня, а 15 июня вместе с президентом Азербайджана посетил оккупированный Азербайджаном Шуши, где была подписана декларация о двустороннем сотрудничестве.

После подписания лидеры двух стран провели пресс-конференцию, на которой президент Турции объявил о своем намерении. «Мы намерены в ближайшее время открыть консульство в Шуши», - сказал Эрдоган.