МИД Армении строго осуждает совместное посещение президентов Турции и Азербайджана города Шуши

МИД Армении выступил с заявлением в связи с посещением президентов Турции и Азербайджана оккупированных территории Арцаха. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Строго осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15-го июня находящегося сегодня под азербайджанской оккупацией армянского культурного и исторического центра Арцаха - города Шуши как провокацию против регионального мира и безопасности.

Примечательно, что этому посещению предшествовало уничтожение религиозного, исторического и культурного наследия насильственно перемещенного коренного армянского населения, в том числе осквернение Кафедрального собора Шуши, подвергнутого обстрелу как в ходе развязанной турецко-азербайджанскими силами войны против Арцаха, так и оскверненного после него, и полное уничтожение памятника жертвам Геноцида армян.

Подобные действия, осуществляемые властями Турции и Азербайджана, направленные на закрепление последствий применения силы против народа Арцаха, наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы. Нейтрализация турецко-азербайджанской угрозы геноцида армян требует в императивном порядке восстановления прав армян Арцаха, в том числе деоккупацию захваченных территорий Республики Арцах и обеспечение безопасного возвращения населения, перемещенного с этих территорий.

Данные провокационные действия четко раскрывают ложный и дезориентирующий характер заявлений официальной Анкары и Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом.

Еще раз подчеркиваем, что устранение последствий последней турецко- азербайджанской агрессии против Арцаха должно быть осуществлено в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ”.