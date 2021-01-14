Предстоящие на 16 июня мероприятия
17:59, Июнь 15, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:06 МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши
- 17:59 Предстоящие на 16 июня мероприятия
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-06-21
- 17:34 Азиатские индексы - 15-06-21
- 17:33 Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
- 17:13 В Шуши состоялась встреча Эрдогана и Алиева
- 17:05 На пивных бутылках «Heineken» печатаются флаги всех стран, где будут проходить игры Евро-2020
- 17:01 Заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума
- 16:55 Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "московского" штамма
- 16:39 ЦБ в краткосрочной перспективе прогнозирует высокий уровень инфляции, затем снижение и стабилизацию
- 16:39 Председатель ЦБ Армении прогнозирует определенный рост процентных ставок по кредитам
- 16:38 В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом
- 16:31 Главный эпидемиолог Грузии призвал всех вакцинироваться перед началом нового учебного года
- 16:27 Саммит ЕС - США с участием Байдена начался в Брюсселе
- 16:12 ЦБ пересмотрел оценку и прогнозирует рост экономики на 4,6%
- 16:03 Известны соперники армянских клубов в Лиге Конференций УЕФА
- 15:52 Глава Ростуризма сообщила о перегруженности Черноморского побережья
- 15:39 Bloomberg: ЕС и США договорились о прекращении торгового спора между Boeing и Airbus
- 15:30 Роберт Кочарян считает, что на выборах за лидирующие позиции борются две силы
- 15:28 Визит Эрдогана в Шуши мы рассматриваем как новую попытку демонстрации силы: заявление НС Арцаха
- 15:23 Соперник «Алашкерта» - чемпион Уэльса в первом квалификационном туре Лиги чемпионов
- 15:13 Суд отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна до 29 июня
- 15:03 Армения обязалась расширить лесные территории и сократить выбросы углерода
- 14:56 Три российских самолета Ту-142М3 совершили полет в район учений ВМФ РФ
- 14:45 Состоялась встреча Роберта Кочаряна с Кареном Карапетяном
19:25, 11.06.2021
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18:00, 14.06.2021
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14:40, 08.06.2021
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16:16, 13.06.2021
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19:23, 08.06.2021
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