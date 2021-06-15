Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рёнхап.

"Я искренне прошу вас вернуться за стол диалога и примирения, с тем чтобы часы мира на Корейском полуострове снова пошли вперед", - заявил премьер-министр на мероприятии, посвященном 21-й годовщине первого межкорейского саммита. Сообщается, что Ким Бу Гем обращался к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и высшим должностным лицам Пхеньяна.

Годовщину первого межкорейского саммита, который состоялся 13-15 июня 2000 года между президентом Ким Дэ Чжуном и лидером КНДР Ким Чен Иром, отмечают ежегодно 15 июня.

Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов Северной Кореи и США и приостановки процесса денуклеаризации.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.

С тех пор Северная Корея по-прежнему не реагирует на неоднократные призывы Сеула и Вашингтона к возобновлению диалога, хотя и сообщалось, что в сентябре 2020 года президент Южной Кореи и Ким Чен Ын обменялись письмами. Пхеньян также не дал официальной реакции на результаты переговоров между президентами Южной Кореи и США в Вашингтоне в конце мая.